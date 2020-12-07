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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekovalı çocukların kızak keyfi

Yüksekovalı çocukların kızak keyfi

Genel görüntü

Yarış Bulduk Kar Yağışı 

-Çocukların kaymasından görüntü
-Karlı tepeden görüntü
-Çocuklardan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar karlı tepelere çıkarak bidon ve kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor. Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Yüksekova'da, kar en çok çocukların yüzünü güldürüyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı ilçede, bir araya gelen çocuklar kızaklarıyla karlı tepelerin yolunu tutuyor. Aile büyüklerinin yardımıyla bidon ve tahtalar kullanarak yaptıkları kızaklarla Eski Kışla Mahallesi'ndeki tepelere çıkan çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Soğuk havaya rağmen kızakla kaymanın eğlenceli olduğunu ifade eden çocuklardan Eser Altun, "Her gün fırsat buldukça kızaklarımızı alıp buraya kaymaya geliyoruz. Havalar soğuk ama çok eğleniyoruz" dedi.
Demhat İnal isimli çocuk ise kızaklarla kayarak yarış yaptıklarını söyleyerek, “Tahta kızaklarımızın altına hızlı gitmesi için plastik hortum yerleştiriyoruz, bu şekilde kızaklarımız daha hızlı gidiyor. Bazen düşüyoruz ama evde sıkıldığımız için bu şekilde eğleniyoruz" ifadelerini kullandı. (MT-MSA-Y)
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