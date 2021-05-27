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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekova'da ‘Süper Ay’ kendine hayran bıraktı

Yüksekova'da ‘Süper Ay’ kendine hayran bıraktı

Genel görüntü

Katar Irak 

-Süper aydan görüntü
-Geceden görüntü
-Şehrin üzerinden yansıyan aydan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen ‘Süper Ay’ kızıl rengiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.Yüksekova'da semalarında akşam saatlerinde net olarak görülen ‘Süper Ay’ kendine hayran bırakırken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen ‘Süper Ay’ şehre renk katarak görenleri mest etti. ‘Süper Ay’ın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti. ‘Süper Ay’ güzelliğini evinin balkonundan izleyen Turan Baran, "ilk kez bu kadar net gördüm. Muazzam bir şey. İnan hayran kaldım, hiç bitmesini istemedim. Özellikle dağların arkasında kocaman çıkması ve kızıl şekilde hayran bıraktı. Biz de ailece balkonumuzda bir saat boyunca göz kırpmadan izledik" dedi.

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