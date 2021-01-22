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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova’da kar kalınlığı iş makinesinin boyunu buldu

Yüksekova’da kar kalınlığı iş makinesinin boyunu buldu

Genel görüntü

Opel Kar Yığını İş Makinesi Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-Kar yığınlarından görüntü
-Kar tünellerinden görüntü
-Kar çalışmasında görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Farklı çalışmalardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

– Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı iş makinesinin boyunu buldu.Günlerdir etkili olan kar yağışı, Yüksekova’da hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreyi geçti. İş makinelerinin boyunu bulan kar kalınlığı, ekiplerin işini daha da zorlaştırıyor.Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki binaların çatılarından düşen kardan dolayı zorlu bir mesai sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen ekipler, akşam saatlerinde temizleme çalışmasına ağırlık veriyor.Cengiz Topel Caddesi üzerinde çatılardan düşen kar kütleleriyle birlikle oluşan yığın, kardan tepeleri andırıyor. Bazı vatandaşlar biriken kar yığınının üzerine çıkarak fotoğraf çekerken, esnaf da iş yerlerinin çatılarında biriken karı küreklerle temizleyerek çalışmalara destek verdi.
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