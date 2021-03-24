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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova çiğdemlerle renklendi

Yüksekova çiğdemlerle renklendi

Genel görüntü

İlkbahar Güneşli Hava Güneşli Irak 

-Çiçeklerden görüntü
-Karlı dağlardan görüntü
-kar ve çiçeklerden görüntü
-Röportaj
-Çiçeklerden görüntü

( HAKKARİ )- Karlı dağların arasında çiçek açan çiğdemler mest etti HAKKARİ

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çiçek açan çiğdemler adeta kendilerine hayran bıraktı.Yüksekova’da, güneşli havaların etkisi ile çiğdemler baharı erken getirdi. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünün kırsalında ve yüksek kesimlerdeki alanlarda çiğdemler açılmaya başladı.
Yüksekova’da baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemlerin bu yıl erken çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu. Köyün yüksek kesimlerini sarıya boyayan çiğdemler, görenleri güzelliğiyle adeta mest ediyor.Karlı dağlarla birleşen sarı çiçekler karşısında hayran kalan Erdinç Düzen, "İlkbahar mevsimine giriş yaptık. Artık dağlarımızda sarı çiçekler açtı, dağlarımız sarı çiçeğe büründü. Şu an dağlarımızın bir tarafı karla kaplıyken bir tarafı ise çiçeklerle bürünmüş şekilde. Biz de bu güzelliğini fotoğraflamak için buraya geldik. Bu güzel çiçekleri her şekilde fotoğrafladık. Bu da bizim içinde güzel bir anı oldu ve çokta mutluyuz” dedi.

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