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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yüksek kesimlerde karın keyfini böyle yaşadılar

Yüksek kesimlerde karın keyfini böyle yaşadılar

-ARAÇLARA BAĞLI KIZAKLARLA KAYAK KEYFİ

Gesi Tayk 

--KIZAKTAN DÜŞME

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir grup vatandaş araçların arkasına bağladıkları kızakla kayarak karın keyfini çıkardı. Kent merkezinde hava sıcaklarının artmaya başlamasına rağmen yüksek kesimlerdeki yolların karla kaplı olması, bazı vatandaşların eğlence kaynağı oldu. Safranbolu-Bartın Karayolu üzerinde bulunan Sarıçiçek Yaylasında bir grup vatandaş araçların arkasına bağladıkları kızakla kayarak karın keyfini yaşadı. Her türlü riske karşı eğlenen bir kişinin kızaktayken dengesini kaybedip düşmesi sonucu arkadaşlarını güldürdü.
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