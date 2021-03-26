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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor

Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor

Yağıştan görüntü

Kar Kalınlığı Sağanak Yağış Ormanlı Yağan Kar Yağışı 

-ormanlık alanlardan görüntü
-tipi şeklinde yağan kardan görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Tipi şeklinde yağan kar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu DÜZCE

- Düzce’nin yüksek kesimlerinden birisi olan Bahçeşehir bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Tipi şeklinde yağan kar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce’nin yüksek kesimleri için yapılan yoğun kar yağışının ardından Düzce’nin yüksek kesimlerinden birisi olan Bahçeşehir bölgesinde kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinde yağan sağanak yağışın ardından tipi şeklinde başlayan kar yağışı, yer yer lapa lapa devam ediyor. Bahçeşehir bölgesinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı. Ayrıca, tipi şeklinde yağan kar, seyre doyumsuz bir zevk veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi daha sonra yerini sağanak yağışa bırakması bekleniyor.
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