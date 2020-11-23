Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta sonbahar güzelliği

Yozgat’ta sonbahar güzelliği

drone ile Akdağmadeni ormanlarının görüntüsü

( YOZGAT ) YOZGAT

Gesi Sonbahar 


- İç Anadolu Bölgesinin tek blok ve en geniş ormanlarından olan coğrafi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi ormanlarında, sonbaharın gelmesiyle eşsiz görüntüler oluştu. İlçede sonbahar mevsimiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. Akdağmadeni ormanlarında sonbaharla birlikte seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünün Akdağmadeni ormanları, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Oluşan doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi. (MY-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement