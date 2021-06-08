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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Yozgat’ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi

Yozgat’ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi

selden görüntüler

Tarım Sağanak Yağmur İlham Trol 

-kamyonetin görüntüsü
-selden zarar gören tarlaların görüntüleri
-selde mahsur kalan araçların görüntüleri
-Röportajlar

( YOZGAT ) Yozgat’ta sel ekili tarım alanlarına zarar verdi YOZGAT

- Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi, Yenipazar beldesi Özlüce köyü yakınlarında etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu sele dönüştü. Sel nedeniyle Yozgat-Kayseri karayolu bir süre trafiğe kapanırken tarım arazileri de zarar gördü. Yenipazar Beldesi Özlüce köyü yakınlarında akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu. Sel nedeniyle Yozgat-Kayseri karayolu 45 dakika boyunca ulaşıma kapandı. Sel, hububat ve şeker pancarı ekili alanlara da zarar verdi. Yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü. Sel nedeniyle balçıkla kapanan yolda temizlik çalışması başlatıldı. Özlüce köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, Köyümüzde afat yaşandı. Şeker pancarı, nohut ve buğdayda büyük hasarlar var. 2 bin dönüme yakın alanda zayiat var. Birden bire dolu ile karışık yağmur yağdı, afata dönüştü. Ekinlerimiz, su motorlarımız her şeyimiz suyun altında kaldı” dedi.
Çiftçi İlhami Açıkyürek ise “250 dekar pancarım, 200 dekar nohutum vardı, hepsi yok oldu. Evlerimizin çatısı uçtu. Pancarlarımız, ekinlerimiz gitti, su motorlarımız gitti mağduruz” şeklinde konuştu.
(BMG-
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