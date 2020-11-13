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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Yozgat’ta ölü bulunup gömüldüğü iddia edilen yakalı toy kuşu ile ilgili araştırma

Yozgat’ta ölü bulunup gömüldüğü iddia edilen yakalı toy kuşu ile ilgili araştırma

yakalı toy kuşunun gömüldüğü yerde arama çalışması

Sosyal Medya Jandarma Asılsız Haber Koordinat Bulduk 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Trabzon’da doğaya salındıktan sonra Yozgat’ta öldürüldüğü ve gömüldüğü iddia edilen yakalı toy kuşunun ölüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Osmaniye köyü yakınlarında ölü olarak bulunduğu ve gömüldüğü iddia edilen yakalı toy kuşunun bulunması için jandarma ekipleri ve avcılar olay yerinde arama çalışması yaptı. Kuş gözlemcisi Emin Yoğutçuoğlu'nun sosyal medya hesabından "Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız yakalı toy, Türkiye’den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk" paylaşımı üzerine jandarma ekipleri belirlenen koordinatlarda incelemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Yozgatlı avcılar ve köylüler de toy kuşunun gömüldüğü iddia edilen alanda aramaya katıldı.
Arama çalışmaları drone ile de havadan takip edildi. Arama çalışmalarında yakalı toy kuşuyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı.Arama çalışmalarına katılan Osmaniye Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldız, "Burada yapılan aramada herhangi bir ize, buluntuya rastlanmadı. Bu bizi de gerçekten üzdü. Bizim bu bölgede böyle bir avcı olmaz, Yozgat'ın avcılarının böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Belki başka bir yerde vurulmuştur. Gerçekten üzüldük. Aradık, ekiplerle komple arazideyiz. Herhangi bir buluntu ve ize rastlanılmadı” dedi.
Yozgat Avcılar Derneği Başkanı Metin Ekinci ise, “Bu asılsız haber için buraya geldik ama hiçbir ize, delile rastlamadık. Jandarmamız burada, herkes burada. Herhangi bir ize rastlamadık. Ben böyle bir iddianın asılsız olduğunu düşünüyorum. Avcı bunu yapmaz, hele Yozgat avcısı hiç yapmaz. Çünkü biz avcılar olarak böyle durumlara çok dikkat ediyoruz, yasak avlara müsaade etmeyiz. Onun için Yozgat’ı karalamanın hiçbir anlamı yok. Araştırdık ama en ufak bir ize, delile rastlanılmadı. Aslı yoktur bu konunun” şeklinde konuştu.

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