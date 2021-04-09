Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yozgat’ta Nisan karı etkili oluyor

Yozgat’ta Nisan karı etkili oluyor

-KAR YAĞIŞINDAN DETAY

İlkbahar Kar Yağışı 

--KENT MERKEZİ DETAY
--VATANDAŞ RÖPORTAJ

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini hissettiriyor. İlkbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde Yozgat’ta kıştan kalma günler yaşanıyor. Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini hissettirdi. Kar yağışının etkisini hissettirmesiyle kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Nisan ayında kar yağışının tadını çıkarmak isteyen Yozgatlılar, kendilerini sokağa attılar. Kar yağışının etkisiyle araçların üstleri beyaza büründü. Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini hissettirmesi bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement