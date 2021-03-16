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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yozgat’ta Mart karı kenti beyaza bürüdü

Yozgat’ta Mart karı kenti beyaza bürüdü

kar yağışı detay

Yağan Kazma Kürek Kar Yağışı 

-beyaza bürünen kent detay
-vatandaş röportaj

( YOZGAT )- Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü YOZGAT

- Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü. Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Yozgat, bu yıl kışı mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçirdi. Yozgat’ta bugün yağan Mart karı ise şaşkınlığa neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yağan Mart karı Yozgatlıları mutlu etti. Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bundan iyisi mi olur, bu bir bereket. Yazı beklerken kış geri geldi. ‘Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu. Meyveler ekinler suyunu alır" şeklinde konuştular.
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