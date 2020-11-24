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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
YOZGAT - Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı

YOZGAT - Eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadı

- Polis adaylarının eğitim alanında toplanması (drone) - Polis adaylarının "24 Kasım" yazısını oluşturması - Polis adaylarının yüksek sesle 24 Kasım Öğretmenleri Günü'nü kutlaması Yozgat 'ta eğitim gören polis adayları öğretmenleri unutmadıYOZGAT (AA) - Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören polis adayları, oluşturdukları "24 Kasım" koreografisiyle öğretmenlerin gününü kutladı. POMEM eğitim alanında toplanan 400 polis adayı, 24 Kasım Öğretmenler Günü koreografisi oluşturdu. Eğitim alanına dizilerek "24 Kasım" yazan polis adayları, yüksek sesle 3 kez "24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" diyerek, öğretmenlerin gününü kutladı.

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