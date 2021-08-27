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Yola inen dağkeçilerini gören vatandaşın gülümseten anları cep telefonu kamerasına yansıdı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yola inen dağkeçilerini gören vatandaşın gülümseten anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Yola inen dağkeçilerini gören vatandaşın gülümseten anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Dağ keçilerinin karayoluna inmesinden görüntü

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-Dağ keçilerinden görüntü

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, hem hayvanları görüntüledi hem de öz çekim yaptı. Tunceli'nin Hozat ilçesi yolunda koruma altında olan dağ keçileri yola kadar indi. Yolu kullanan Ergün Akdoğan isimli vatandaş, dağ keçilerini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bir anda karşılarında asfaltta tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar inen dağ keçilerini gören Akdoğan, cep telefonuna sarılarak o anları kaydetti.
Yöre insanları tarafından oldukça önem verilen dağ keçilerini ilk kez bu kadar yakından görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Dağ keçileri tuz ihtiyaçlarını giderdikten sonra gözden kayboldu. (EB-YRT
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