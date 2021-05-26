Yola inen ayıyı böyle görüntüledi

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola inen ayı sürücüye panik yaşattı. Olay İnegöl'ün kırsal Sultaniye mahallesinde meydana geldi. Sultaniye mahallesinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü, aniden önüne çıkan yavru ayıyı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sürücü, telefonuyla yavru ayıyı görüntüledi. Ayının yol üzerinde koşarak, ormanlık alana kaçtığı görüntülendi. (S
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