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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yola inen ayıyı böyle görüntüledi

Yola inen ayıyı böyle görüntüledi

Amatör kamera görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Kamera Ormanlı 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola inen ayı sürücüye panik yaşattı. Olay İnegöl'ün kırsal Sultaniye mahallesinde meydana geldi. Sultaniye mahallesinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü, aniden önüne çıkan yavru ayıyı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sürücü, telefonuyla yavru ayıyı görüntüledi. Ayının yol üzerinde koşarak, ormanlık alana kaçtığı görüntülendi. (S
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