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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yol onarım ekibine kar sürprizi

Yol onarım ekibine kar sürprizi

Karla mücadele

Onarım Çalışması Kar Yığınları Yol Çalışması Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-Kar yağışı ve yol çalışması

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari’deki yüksek kesimlerde yol yapım ve onarım çalışması yapan ekipler kar sürpriziyle karşılaştı. Hakkari genelinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Şemdinli ilçesi Ulak köyü üst kesimlerinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren bir firmaya ait ekip, aniden bastıran kar yağışıyla karşılaştı. Yoldaki kar yığınlarını temizleyerek yoluna devam eden ekipler, lapa lapa kar yağışını da görüntüledi. (FT-MSA-Y)
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