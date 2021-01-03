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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN DETAY

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

Hava Sıcaklığı 


- Iğdır'da sis bulutu içinde kaybolan kent merkezi kartpostallık görüntüler oluşturdu.Iğdır’da sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis, kent merkezinde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.Sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis, kent merkezini etkisi altına alarak görsel şölen yaşattı. Kış aylarının gelmesi ile birlikte kent merkezini etkisi altına alan yoğun sis, ağaç ve çiçeklerde oluşturduğu kırağı ile adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Merkezde bulunan Ulu Cami sis bulutu içinde kalarak görüntüsü ile görsel şölen yaşattı.Şehir merkezi sis bulutu içinde kaybolurken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak ölçüldü.
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