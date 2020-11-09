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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yoğun sis etkili oluyor - BOLU

Yoğun sis etkili oluyor - BOLU

- Kentten görüntülerBOLU (AA) - Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.Kentin Sümer, Borozanlar, Paşaköy, Karaçayır, Karamanlı Kültür, Yukarısoku mahalleleriyle İzzet Baysal Caddesi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar indi.Trafik ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yakın Takip Hatalı Sollama Aşırı Hız 

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