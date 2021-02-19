Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yoğun kar Pendik Göçbeyli’nin seralarını ve ahırlarını vurdu

Yoğun kar Pendik Göçbeyli’nin seralarını ve ahırlarını vurdu

Yıkılan seralar drone

Minime Uttu Allah Kar Yağışı Irak 

-Seralardan detay
-Kar altında kalan mahsuller
-Röportajlar
-Yıkılan ahırlar

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Göçbeyli’de yerle bir olan seralar böyle görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul’da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı Göçbeyli’de hasar bıraktı. Göçbeyli’de vatandaşların geçimini sağladığı seraların bazıları kardan dolayı yerle bir oldu. Seralarla beraber Göçbeyli’de bazı ahırların da çöktüğü görülürken, Göçbeyli halkı toplam zararın yaklaşık 2 milyon TL olduğunu ifade etti.
Yoğun kar nedeniyle yıkılan seralar havadan görüntülendi. İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdüğü gibi ardında bazı olumsuz etkiler de bıraktı. Pendik’teki Göçbeyli Köyünde yaşayan vatandaşın geçimini sağladığı ve İstanbul’un meyve sebze ihtiyacını karşılayan seraların bazıları ve birkaç ahır, çatılarında biriken yoğun kara dayanamayarak çöktü. Sera sahipleri, seralarının ve ahırlarının yıkılmasından ötürü mağdur olduklarını dile getirdi. Göçbeyli halkı, köyde bulunan 4 bin kadar seradan yaklaşık 160’ının yıkıldığını ve toplam zararlarının 2 milyon TL civarında olduğunu ifade etti.
Göçbeylili vatandaşlardan İsmet Aydın, “Yoğun kar yağışından dolayı burada seralar yıkıldı. İlgili yerlere bildirildi.
İnşallah burada gelip zarar tespit yaparlar. Tespitten sonra bize az da olsa yardımcı olmalarını diliyoruz. Burası İstanbul’un son köyü. Ahırlar da göçtü. İçerisinde kışlık mahsullerimiz var. Tahminime göre 2 milyon TL zarar var. Şu anda tespit yapacaklar. Tahmini 150, 160 sera yıkıldı” dedi.
Göçbeyli Köyü Tarım Kalkınma Kooperatifi Başkanı Salim Dilemek, “Karın yağması çok güzel oldu. Barajlarda sular doldu. Fakat köylerde bazı mağdur arkadaşlar oldu. Seralarımız yıkıldı. Bunun yanında ahırlar yıkıldı. Bayağı maddi zarar meydana geldi. Bunların içerisinde durumu iyi olan da var olmayan da var. Bunlara destek olması lazım diye düşünüyoruz. İnsanlar mağdur. Köyde aşağı yukarı 4 bin sera var. Mahsuller ziyan olur. Mahsulü biz unuttuk, bir seranın değer zaten 20 bin lira” diye konuştu.
Göçbeyli köyünde çatılarında biriken yoğun kar nedeniyle çöken seralar drone ile havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement