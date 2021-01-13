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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun kar nedeniyle kapanan yolda 8 Araç mahsur kaldı

Yoğun kar nedeniyle kapanan yolda 8 Araç mahsur kaldı

Gemerek İlçe çıkışı trafik ekipleri aldığı önlem

Mahsur Kaldı Akalan Kar Yağışı 

-tipi ve kar yağışı araçtan detay
-Beştepeler mevkii yolda kalan araçlar
-Tır Sürücüsü Hüseyin Solak Röportaj
-Karayolları ekipleri çalışması detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Kayseri karayolu Beştepeler mevkiinde 8 araç mahsur kaldı. Sivas’ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ilçesi Beştepeler mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol araç ulaşımına kapandı. Hazırlıksız yakalanan 8 araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin mücadelesi ile kısmen ulaşımına açıldı. Aracıyla yolda mahsur kalan Hüseyin Solak isimli tır sürücüsü; “ Beştepeler mevkiindeyiz, yollar buzlandığından dolayı mahsur kaldık burada. Ekipler çalışıyor sıkıntı yok” dedi.
Gemerek ilçe çıkışında da trafik ekipleri sürücüleri uyararak zaman zaman sürücülerin geçişine izin verilmedi. (EA-GF-
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