Yoğun kar nedeniyle kapanan yolda 8 Araç mahsur kaldı

-tipi ve kar yağışı araçtan detay -Beştepeler mevkii yolda kalan araçlar -Tır Sürücüsü Hüseyin Solak Röportaj -Karayolları ekipleri çalışması detay
( SİVAS ) SİVAS
- Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Kayseri karayolu Beştepeler mevkiinde 8 araç mahsur kaldı. Sivas’ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ilçesi Beştepeler mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol araç ulaşımına kapandı. Hazırlıksız yakalanan 8 araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin mücadelesi ile kısmen ulaşımına açıldı. Aracıyla yolda mahsur kalan Hüseyin Solak isimli tır sürücüsü; “ Beştepeler mevkiindeyiz, yollar buzlandığından dolayı mahsur kaldık burada. Ekipler çalışıyor sıkıntı yok” dedi. Gemerek ilçe çıkışında da trafik ekipleri sürücüleri uyararak zaman zaman sürücülerin geçişine izin verilmedi. (EA-GF-
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