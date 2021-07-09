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Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada

Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada

ayıların yemek arama görüntüleri

( BURSA )- Yiyecek arayan ayılar Uludağ'da yerleşime indi BURSA

Hafta Sonu Bisiklet Yarışı Çöp Konteyneri Bisiklet Cep Telefonu 


- Uludağ’da bir anne ayı ve 2 yavrusu karınlarını doyurabilmek için çöp konteynerini devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi. Uludağ Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı ve 2 yavrusu karanlıkta kalan çöp konteynırının yanında bir süre arandıktan sonra çöp konteynırını devirerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bisiklet yarışı sonrası çöplerde kalan yiyeceklerle kendilerine ziyafet çeken ayılar renkli görüntüler ortaya çıkardı.
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