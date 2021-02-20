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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yıllardır karlı dağlarda hayvanlarıyla iç içe yaşıyor

Yıllardır karlı dağlarda hayvanlarıyla iç içe yaşıyor

çalışmalar

Hayvan 

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( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında tek başına yaşayan Abdulmenav Aslan(61), hayvanlarla iç içe bir hayat geçiriyor. Yıllardır karlı dağlarda tek başına kalan Aslan, en çok çocuklarını özlüyor. Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda yıllardır tek başına kalan Abdulmenav Aslan, hayvanlarıyla birlikte yaşamını sürdürüyor. Tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayan Aslan, en çok Van'da yaşayan çocuklarını özlüyor. Kürtçe konuşan Aslan, "Yıllardır buradayım. Ailem Van’da kalıyor. Tek başıma burada yaşıyorum. 50 koyunum 2 atım ve 2 köpeğim var. Buraya alıştım gitmek istemiyorum. Hayvanlarımı Van’da ahır olmadığı için burada beslemek zorunda kalıyorum. Burada kalan 3 aile daha var ama bana uzaklar. Hayatımdan mutluyum. Ama çocuklarım burnumda tütüyor. Çok özledim, en küçük çocuğumu çok özledim" dedi.

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