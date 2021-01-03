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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yılkı atlarıyla yarışmıştı, katledilmelerine tepki gösterdi

Yılkı atlarıyla yarışmıştı, katledilmelerine tepki gösterdi

Motokrosçu Ali Erdal'ın karşısına çıkan yılkı atlarıyla yarıştığı görüntü

Sosyal Medya Yarış Jandarma Salar Kamera 

-Ali Erdal'ın yarıştığı anları ardından katledilen atların görüntülerini izlemesi
-Röportaj
-detay görüntüler

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’da biri gebe iki yılkı atının silahla vurularak katledilmesine çok sayıda vatandaşın yanı sıra motosikletiyle o atlarla yarışan Ali Erdal da tepki gösterdi. 2,5 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte gittiği Amasya-Samsun sınırında bulunan Akdağ mevkiinde motosikletiyle ilerlerken tesadüfen yılkı atları sürüsüyle karşılaşması üzerine bir süre heyecanlanan motokrosçu Ali Erdal, peşlerinden gidip atlarla adeta yarıştığı anları kask kamerasıyla görüntülemişti. Doğal ortamda yetiştikleri için çok iri olan yılkı atlarıyla yarıştığı anların kendisi için güzel bir hatıra olduğunu hatırlatan Ali Erdal, Suluova ilçesine bağlı Seyfe köyü Ovacık Yaylası'nda iki atın silahla vurularak katledilmesine tepki gösterdi. Kış dönemlerinde beslenmeleri için ot taşıdıkları atları katleden kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılmasını isteyen Erdal, “Keşke kurşuna verecekleri parayı biraz saman ve yem alıp atların beslenmesine katkıda bulunsalardı” diye konuştu.
Yaylada sürü halinde özgürce koştukları görüntüler doğa tutkunları tarafından sosyal medyada paylaşılan yılkı atlarının katledilmesine ilişkin Doğa Koruma ve Mili Parklar Amasya Şubesi ile jandarma ekiplerince önceki gün yapılan incelemede köylülerin bilgisine başvurulmuştu.
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