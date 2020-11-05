Yılkı atları İzmir’e indi

-BESLENEN YILKI ATLARINDAN DETAY



( İZMİR )- İzmir Yamanlar Tabiat Parkındaki yılkı atları Bayraklı ilçesindeki Şehir Hastanesi'ne kadar indi İZMİR



- İzmir’in Yamandağlar Dağı Tabiat Parkı'nda bulunan yaban hayatının en önemli simgelerinden olan Yılkı atları Bayraklı ilçesindeki Şehir Hastanesi'ne kadar inerek yol boyu beslendi. Depremin vurduğu İzmir’in Bayraklı ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Şehir Hastanesi ve çevresinde dolaşan yılkı atları ilgi odağı oldu. Şehir Hastanesini geçerek Bayraklı Cengizhan Mahallesine kadar inen yılkı atları makilik alanda beslendi. Yoğun trafiğin olduğu bölgede yılkı atları ilgi odağı oldu. Yılkı atlarının indiği alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan olarak ilan edilen ve depremzedeler için TOKİ tarafından yapılacak olan 3 bin konutluk alanın yakınlarındaki bir bölge olduğu öğrenildi.



loading...