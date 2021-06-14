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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yılkı atları böyle görüntülendi

Yılkı atları böyle görüntülendi

drone görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL-DRONE)- Yaz mevsiminin gelmesi ile yılkı atları dağlarda boy gösterdi AFYON KARAHİSAR

İhlas Kamera Karahisar Yaz Mevsimi 


- Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde havaların ısınması, yaz mevsiminin gelmesi ile yılkı atları gruplar halinde dağlarda gözlenmeye başlandı. Tabiatta serbest bir şekilde dolaşan yılkı atları havadan drone ile görüntülendi. Emirdağ ilçesinin sembollerinden biri haline gelen yılkı (tabiatta serbest dolaşan, yabani) atlar yüksek rakımlı noktalarda boy göstermeye başladı.
Sürüler halinde dolaştıkları gözlenen yılkı atları drone ile İhlas Haber Ajansı

kameramanları tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde yılkı atlarının sakinlikleri dikkatlerden kaçmadı. Yılkı atlarının bir zamanlar yöre halkının yaşlanan, hizmetini tamamlayan ve dağa salınan atlar birbirleri ile çiftleşerek çoğalıp ve yabanileştikleri biliniyor. Yılkı atları, 10-12 attan oluşan öğrekler (gruplar) halinde dolaşıyor. Her öğreğin bir lider atı olurken, Emirdağ'larında yüzlerce yılkı atı yaşıyor. Yılkı atlarının öğrekler halinde yaşamalarının nedeni ise kışın zor şartlarda kendilerine saldırmak isteyen kurtlarla bu şekilde mücadele etmeleri olarak gösteriliyor. Uzaktan seyredilebilen yılkı atlarının en dikkat çekici özellikleri ise kendilerine 50 metre fazla yaklaşıldığında ürküp grup halinde kaçmaları. Drone ile havadan görüntülenen yılkı atlarının güzelliklerini görenler ise dönüp bir daha bakıyor.
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