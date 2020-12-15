YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (8)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un gelişi - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un konuşması - Okan Buruk'un basın toplantısı sırasında tüm futbolcular toplantı odasına girerek Okan Buruk ile şampiyonluğu kutlaması - Başakşehir'den kutlama görüntüleri - Turuncu - lacivertli takımın deneyimli futbolcusu Mehmet Topal'ın konuşması - Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'un konuşması - Tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir'in konuşması - Medipol Başakşehir taraftarlarının coşkulu kutlamaları - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın konuşması - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un konuşması - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılan Medipol Başakşehir'in bayrağının görüntüleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Medipol Başakşehir Futbol Kulubü heyetini kabul etmesi - Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında masada oturması - Toplu fotoğraf çekimiHATAYSPOR SÜPER LİG’DE - Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın açıklaması - Hatayspor'lu traraftarların sevinç gösterileri - Hataysporlu futbolcu Yusuf Abdioğlu ile röportaj - Hatayspor'lu futbolcuların üstü açık takım arabasından bulunmaları ve şehir turu atmalarıAB LİDERLERİ BÜTÇE KONUSUNDA ANLAŞTILAR - Liderler toplantısından görüntüler - AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in görüntüleri - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüntüleri - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüntüleriYAZAR ASIM GÜLTEKİN HAYATINI KAYBETTİ - Yazar Asım Gültekin'in görüntüleri (Arşiv) - Yazar Asım Gültekin ile röportaj (Arşiv) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Yazar Asım Gültekin'in görüntüleri (Arşiv) - Yazar Asım Gültekin'in tabutunun getirilmesi - Cenaze namazı kılınması - Cenazenin omuzlara alınması - Cenaze aracının gidişi - Medipol Başakşehir, şampiyonluğunu ilan etti (19 - 27 Temmuz)Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 2019 - 20 Cemil Usta Sezonu’nun 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden turuncu - lacivertli ekip, Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan 6. takım olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı. - Hatayspor, Süper Lig’de (20 Temmuz)TFF 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Toto Süper Lig’e yükselen Hatayspor, düzenlenen törende kupasına kavuştu. - AB liderleri kurtarma 21 programı ve bütçe konusunda anlaştılar (21 Temmuz)Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, 4 gün 4 gece süren müzakerelerin ardından yeni tip koronavirüsün (Kovid - 19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma paketini kabul etti. AB’nin 2021 - 2027 döneminin bütçesi de 1 trilyon 74 milyar avro olacak. Üye ülkeler, bütçeye millî gelirlerinin yüzde 1,4’ü oranında katkı verecek. - Yazar Asım Gültekin hayatını kaybetti (22 Temmuz)Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybetti. Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan ve bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan Gültekin, uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği’nin başkanlığını üstlendi. Aralarında “Yedi İklim”, “Yeni Şafak”, “Sağduyu”, “Millî Gazete”, “Vakit”, “Şehrengiz”, “Düş Çınarı”, “Kırklar”, “Gerçek Hayat”, “Genç” ve “Yörünge”nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayımlanan Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.
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