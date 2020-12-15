YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (5)

ARTVİN VE RİZE’DE SEL 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Sel anı cep telefonu görüntüleri - Ev ve araçların sular altında kalması - Ekiplerin Madenli beldesinde mahsur kalan bir kadını kurtarması - Vali Kemal Çeber'in Madenli beldesinde incelemelerde bulunması - Vali Kemal Çeber'in açıklamaları - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın bölgede incelemelerde bulunması - Bakan Soylu'nun yetkililerden bilgi alması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopter ile incelemede bulunması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları - Artvin'in Yusufeli ilçesinde sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları - Yusufeli Barajı şantiyesinden görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze namazını kılması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bölgede incelemelerde bulunması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un cenaze namazı kılması - Sel bölgesinden drone görüntüleri“ZAMAN USTASI” ADALET AĞAOĞLU HAYATINI KAYBETTİ - Adalet Ağaoğlu'nun konuşması (Arşiv) - Adalet Ağaoğlu'nun görüntüleri (Arşiv) - Adalet Ağaoğlu için Boğaziçi Üniversitesi'nde tören düzenlenmesi - Adalet Ağaoğlu'nun cenazesini taşıyan aracın gelişi - Boğaziçi Üniversiteri Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın konuşması - Katılımcıların alkışları ile cenaze aracının yola çıkması - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun camiye gelmesi - Adalet Ağaoğlu'nun cenaze namazının kılınması - Kılıçdaroğlu'nun camiden ayrılmasıKUZEY MAKEDONYA'DA ERKEN GENEL SEÇİM - Oy kullanım noktasından görüntüler - Oy sırasında bekleyen insanlardan detaylar - Oy kullanma işleminden görüntüler - Cumhurbaşkanı Pendarovski'nin oyunu kullanması - Cumhurbaşkanı Pendarovski'nin açıklamaları - Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DİK) Başkanı Oliver Derkoski'nin açıklamaları - Artvin ve Rize’de sel: 6 kişi hayatını kaybetti (13 Temmuz)Artvin ve Rize’de etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan sel ve heyelanda 6 kişi hayatını kaybetti. Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Rize'deki selde hayatını kaybeden 2 kişinin Ali Uzun ve Havva Tüysüz oldukları belirlendi. - “Zaman Ustası” Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti (14 Temmuz)Çağdaş Türk romanında “zaman ustası” olarak değerlendirilen, ardında “Ölmeye Yatmak”, “Bir Düğün Gecesi” ve “Fikrimin İnce Gülü”nün de bulunduğu çok sayıda unutulmaz eseri miras bırakan Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında vefat etti. Tiyatro, şiir, roman ve hikâye gibi farklı türlerde eserler veren Ağaoğlu, farklı zamanlarda Sait Faik Hikâye Armağanı, Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü, Türkiye İş Bankası Edebiyat Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Orhan Kemal Roman Armağanı, Aydın Doğan Vakfı Roman Ödülü ile Madaralı Roman Ödülü’nü almaya hak kazandı.
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