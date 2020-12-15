YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (4)

BAROLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YASALAŞTI - Baro başkanlarının Sıhhiye Adliyesi yanındaki Altınsoy Caddesi'ndeki bekleyişi - Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun'un konuşması - Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın muhtarlarla bir araya gelmesi - Yazıcı'nın Doğu Karadeniz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde incelemede bulunması, fotoğraf sergisini gezmesi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamaları - TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklamaları"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR AZERBAYCAN KARABAĞDIR" - Ermenistan ordusuna ait mevzinin vurulma anı - Azerbaycanlı vatandaşların sokaklara dökülmesi ve sloganlar atması - Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplanması - Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine saldırması sonucu hsar gören evlerden görüntüler - Ermenistan ordusuna ait mevzinin vurulma anı - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları - Bayrak töreninden görüntüler - Azerbaycan - Ermenistan arasından ateşkes imzalanması - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları - Azerbaycanlı vatandaşların sokaklara dökülmesi ve sevinç gösterileri - Azerbaycanlı vatandaşlar ile röportaj - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Azerbaycan vatandaşlarının sevinç gösterileri - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan Ağdam'ı ziyaret etmesi - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bayrağı göndere çekmesi - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması - Barolara ilişkin düzenleme yasalaştı (11 Temmuz)Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek. Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek. Her baro, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu’nda, baro başkanı ile sabit 3 delege ve her 5 bin avukat için ilave 1 delegeyle temsil edilecek. - Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında çatışma (12 - 31 Temmuz)Ermenistan ordusu sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulundu, Azerbaycan ordusunun saldırıya karşılık vermesi üzerine Ermenistan ordusu kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralandı.
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