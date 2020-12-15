YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (3)

“FETHİN SEMBOLÜ” AYASOFYA İBADETE AÇILDI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunması - TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı okuması - Milletvekillerinin kararı ayakta alkışlaması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları - Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'ne vatandaşların yoğun ilgisi - Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nde cuma namazı - Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi drone görüntüleri - Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nde sela verilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'ne gelmesi - Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifte vatandaşların dua etmesi - Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nde ezan okunması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an - ı Kerim tilaveti - Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nde cuma namazının kılınması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları - Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nde akşam ve yatsı namazının kılınması - “Fethin Sembolü” Ayasofya ibadete açıldı (10 - 24 Temmuz)İstanbul’un 29 Mayıs 1453’te Türkler tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet fethin sembolü Ayasofya’yı camiye dönüştürdü ve 1 Haziran 1453’te ilk cuma namazı Ayasofya Camisi’nde kılındı. Ayasofya’nın 24 Kasım 1934’te müzeye çevrilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 10. Dairesi’nce 10 Temmuz 2020’de iptal edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi ismiyle yeniden ibadete açıldı. Türkiye’nin egemenlik hakkı kullanımı olarak ibadete açılan Ayasofya Camisi’nde 24 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra namaz için belirlenen alanlara gelen 350 bin kişi de namazda saf tuttu.
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