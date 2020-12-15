YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (1)

ASTANA FORMATINDA TÜRKİYE - RUSYA - İRAN ÜÇLÜ ZİRVESİ YAPILDI - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirveye video konferansla katılması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konferansa eşlik etmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın konuşması - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirveye video konferansla katılması ve konuşmasıSAKARYA’DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA: 7 ÖLÜ - Havai fişek fabrikasında patlama anından görüntüler - İtfaiye ekiplernin müdahalesi - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın açıklamaları - Havai fişek fabrikasının drone görüntüleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın açıklamaları - Uçak ve helikopterle yangına müdahale edilmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralıları ziyaret etmesi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları - Havai fişek fabrikasının drone görüntüleri - Astana Formatında Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi yapıldı (1 Temmuz)Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin video konferans yöntemiyle katıldığı Astana Formatında Türkiye - Rusya Federasyonu - İran Üçlü Zirvesi’nin ardından ortak açıklama yayımlandı. Açıklamaya göre liderler, Suriye’de mevcut durumu ele alarak 16 Eylül 2019’da Ankara ’daki son toplantılarından sonra kaydedilen gelişmeleri gözden geçirdi ve mutabakatları ışığında üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi. - Sakarya’da havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü (3 Temmuz)Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
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