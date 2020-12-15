YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (6)

İDLİB'DEKİ SALDIRIDA 34 ASKERİN ŞEHİT OLMASI - Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın saldırı ile ilgili açıklaması - İdlib şehitleri için düzenlenen cenaze törenleriBAHAR KALKANI HAREKATI - Sınır ötesi askeri harekat - Rejim hedeflerine top atışları yapılması - Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklamaları - Rejim askerlerine ait hedeflerin vurulma anları (Jet, SİHA ve İHA kameralarından) - Etkisiz hale getirilen hedeflere ait görüntülerGÖÇMENLERE AVRUPA KAPISI AÇILDI - Türkiye'ye sığınan düzensiz göçmenlerin sınır hattına gitmek için otobüslere akın etmeleri - Çocuk, bebek, kadın ve erkek düzensiz göçmenler - Düzensiz göçmenlerin şişme botlarla sınırı geçmeye çalışmaları - Düzensiz göçmenlerin yüzerek sınırı geçmeye çalışmaları - Düzensiz göçmenlerin sınır hattındaki dikenli telleri aşmaya çalışmaları - Düzensiz göçmenlerin sınır hattında yürümeleri - Sınır hattındaki hareketliliğin havadan görüntülenmesi (Drone kamera) - Yunan askerlerinin düzensiz göçmenlere sert müdahelesi - Düzensiz göçmenlerin gruplar halinde sınır hattındaki yürüyüşleri - Yunan askerlerinin düzensiz göçmenlere silahla ve biber gazlı müdahaleleri - Sınır hattında Yunan güvenlik güçleri ile düzensiz göçmenler arasındaki mücadelenin havadan görüntülenmesi (drone kamera) - İdlib’deki hain saldırıda 34 asker şehit oldu (27 Şubat)Esed rejimi tarafından İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 34 asker şehit oldu. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’deki saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200’den fazla rejim hedefinin ağır ateş altına alındığını, 309 rejim askerinin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. - Bahar Kalkanı Harekâtı başlatıldı (27 Şubat)Esed rejimi tarafından İdlib’de TSK mensuplarına yönelik hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından TSK ve Suriye Millî Ordusu (SMO) İdlib’de sınır ötesi askerî harekât başlattı. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekâtı ismi verilen operasyonun amacının Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, birliklerin, halkın ve Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.
5 Mart’a kadar devam eden harekâtta özellikle SİHA ve İHA kullanılarak rejime ağır zayiatlar verildi. Harekât kapsamında 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. - Göçmenlere Avrupa kapısı açıldı (28 Şubat)Suriye savaşının başından bu yana yaklaşık 4 milyon kişiye kapılarını açan Türkiye, Avrupa ile olan kara ve deniz sınırlarını açarak düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 Nisan itibarıyla Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarından 148 bin 763 kişinin karşı tarafa (Avrupa’ya) geçtiğini belirtti. - Göçmenlere Avrupa kapısı açıldı (28 Şubat)Suriye savaşının başından bu yana yaklaşık 4 milyon kişiye kapılarını açan Türkiye, Avrupa ile olan kara ve deniz sınırlarını açarak düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 Nisan itibarıyla Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarından 148 bin 763 kişinin karşı tarafa (Avrupa’ya) geçtiğini belirtti.
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