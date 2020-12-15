YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (2)

BAHÇESARAY'DA ÇIĞ FELAKETİ - Van - Bahçesaray kara yolunda çığ düşmesi - Arama kurtarma ekiplerinin (AFAD ve UMKE) çığ düşen bölgeye intikal etmeleri - Arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düşen minibüs ve iş makinesinin bulunduğu yere ulaşma çabaları - Arama kurtarma ekiplerinin çığ altından kurtarılan yaralıları sedyeyle taşımaları - Çığ altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmeleri - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları - Gece devam eden arama kurtarma çalışmaları - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılar ve ambulans trafiği - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çığın düştüğü bölgeye gelip incelemelerde bulunması - İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun arama kurtarma ekipleri ile yürütülen çalışmalar hakkında konuşmaları - Ambulansların ve sağlık ekiplerinin hazır kıta beklemeleri - Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda çığda hayatını kaybeden asker ve korucuların cenazelerinin düzenlenen törenle memleketlerine gönderilmesi - Tören sırasında duygulanan bir subayın gözyaşları - Cenazelerin tekbirler eşliğinde uçağa bindirilmeleriSABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YOLCU UÇAĞININ PİSTTEN ÇIKMASI - Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş esnasında pistten çıkması - Uçağın pistten çıktığı anlar (cep telefonu görüntüleri) - Uçağın pistten çıkarak iki parçaya bölünmesi (kaza sonrası) - Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi - Uçak enkazı ve yaralıların çıkartılması - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın uçak kazası ile ilgili açıklamaları - Yaralıların arama kurtarma ekipleri tarafından sedyeyle taşınmaları - Yaralıların ambulanslara konulması - Uçak enkazında yangın soğutma çalışmaları - Uçak enkazının gündüz görüntüleri - Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuşlara açılması - Bahçesaray’daki çığ felaketi (4 - 5 Şubat)VAN - Van - Bahçesaray kara yolu üzerinde bir yolcu minibüsü ile bölgedeki bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin kurtarıldığı felakette çığın altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sırasında 5 Şubat’ta ikinci çığ düştü. Çığ felaketlerinde 41 kişi hayatını kaybetti. - Yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıktı (5 Şubat)İSTANBUL - İçerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebatla İzmir - İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.
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