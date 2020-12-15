YILIN OLAYLARI 2020 - OCAK (5)

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANI MUHARREM AKKAYA OLDU - YSK Binası ve tabelası - Görev süresi dolan Sadi Güven'in basın mensuplarına açıklama yapması - Sadi Güven'in YSK çalışanları ile özçekim yapması - YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması - YSK Başkanı Akkaya'nın Sadi Güven'i uğurlaması - YSK Başkanı Akkaya'nın Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile basın için görüntü vermeleriSADR YANLILARINDAN ABD'YE KARŞI GÖSTERİ - Bağdat caddelerinde ellerinde Irak Bayraklarıyla kitleler halinde protesto yürüyüşüne katılmaları - Cadiriye Meydanında toplanan Sadr yanlıları - Irak bayrakları ile ABD aleyhinde slogan atan Sadr yandaşları - ABD karşıtı poster ve pankartlarKOBE BRYANT'IN HAYATINI KAYBETMESİ - Kobe Bryant'ın Los Angeles'te THY'nin sponsorsuluğunda düzenlenen gala gecesine katılması (ARŞİV) - Kobe Bryant'ın Temel Kotil ile THY'nin reklam filminin tanıtımına katılması (ARŞİV) - Kobe Bryant'ın Galatasaray forması giymesi (ARŞİV) - Kobe Bryant'ın penaltı vuruşu yapması (ARŞİV) - Kobe Bryant'ın Fatih Terim ile poz vermesi (ARŞİV) - Kobe Bryant'ın basın toplantısı (ARŞİV) - Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopterin düştüğü yerden dumanların yükselmesi - Arama kurtarma ekipleri itfaiye ekiplerine ait fotoğraf - Kobe Bryant'a ait fotoğraflar - Kobe Bryant'ı hayranlarının mum yakmaları - New York'ta Kobe Bryant anısına Times Meydanı ve Madison Square Garden Meydanı'na asılan resimli tabelalar - New York'ta metro istasyonuna Kobe Bryant isminin verilmesi - Empire State Binası'nın Kobe Bryant anısına ışıklandırılması - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun Kobe Bryant ile ilgili açıklamaları - YSK Başkanı Muharrem Akkaya oldu (24 OCAK)Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı’na görev süresi dolan Sadi Güven’in yerine Muharrem Akkaya seçildi. - Bağdat’ta Sadr yanlılarından ABD'ye karşı gösteri (24 Ocak)Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es - Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenlendi. Bağdat'ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı. - Kobe Bryant hayatını kaybetti (26 OCAK)Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) efsanevi oyuncularından Kobe Bryant, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında geçirdiği helikopter kazası sonucu 41 yaşında hayatını kaybetti. 13 yaşındaki kızı Gianna’nın da yaşamını yitirdiği kazada toplam 9 kişi öldü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım