YILIN OLAYLARI 2020 - OCAK (3)

İNGİLTERE'NİN AB'DEN AYRILMASI - İngiltere Parlamentosu çevresinde Brexit karşıtlarının gösterileri - İngiltere Parlamentosu'nda Brexit yasa tasarısının oylanması ve kabul edilmesiTÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİ - Dünya Sağlık Örgütü’nün genel merkezi - DSÖ Komitesi üyelerinden detay - DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un basın toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kabul etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve DSÖ komitesi üyeleri ile fotoğraf çekimiANADOLU AJANSININ KAHİRE OFİSİ'NE BASKIN - Anadolu Ajansı'nın Kahire'deki ofisi hizmet binasının dış görüntüsü - Ofis içinden görüntüler - Gaz maskesi, kamera detayları - Türk Bayrağı - AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın fotoğrafı - AA Kahire Ofisi çalışanlarının fotoğrafları - AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın Anadolu Ajansı Editör Masası'ndan Mısır makamlarına yaptığı çağrı - Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın Türkiye'ye gelişi ve karşılanması - Hilmi Balcı'nın açıklamalarıRAHŞAN ECEVİT HAYATINI KAYBETTİ - Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit ve Zeki Sezer'in arşiv görüntüleri - Süleyman Demirel ve Rahşan Ecevit'in görüşmelerine ait arşiv görüntüleri - Rahşan Ecevit'in konuşmasına ait arşiv görüntüsü - Rahşan Ecevit ve Mehmet Ağar'ın basın toplantısı (Arşiv) - Rahşan Ecevit'in oy kullanması (Arşiv) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Rahşan Ecevit'in ölüm haberini vermesi - Rahşan Ecevit'in Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazı ve cenaze töreni - İngiltere, AB’den resmen ayrıldı (10 OCAK)İngiltere’nin AB’den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi. - Türkiye koronavirüsle mücadelede örnek oldu (10 OCAK)Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’nün 30 Ocak’ta Koronavirüs (Kovid - 19) salgınına ilişkin küresel acil durum ilan etmesinden önce 10 Ocak’ta Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu’nun oluşturulmasıyla salgına yönelik ilk adımını attı. - Mısır polisinden, Anadolu Ajansı Kahire Ofisi’ne baskın (14 OCAK)Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1’i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına aldı. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı’nın Mısır makamlarına AA çalışanlarını derhal serbest bırakmaları yönündeki çağrısının ardından 16 Ocak’ta AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı, 19 Ocak’ta da Mısır vatandaşı 3 çalışan serbest bırakıldı. - Rahşan Ecevit, hayatını kaybetti (17 OCAK)Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve Demokratik Sol Parti’nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, Ankara ’da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) 97 yaşında hayatını kaybetti.
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