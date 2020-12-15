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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (5)

YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (5)

TBMM’NİN 100. YILI COŞKUYLA KUTLANDI - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaret etmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanının aslanlı yoldan yürümesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanının saygı duruşu - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanının Misak - ı Milli Kulesi’ne geçiş - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdıklarını okuması - 23 Nisan ve TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Mecliste düzenlenen tören - Birinci Meclis'in dışardan görünümü - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel oturumu açması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı 23 Nisan videosu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla ve tüm Türkiye ile birlikte İstikalal Marşını okuması - Mecliste havai fişek gösterisi - TBMM’nin 100. Yılı coşkuyla kutlandı (23 Nisan)TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, önce Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu’na başkanlık etti. Şentop, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Meclisin açılışının 100. Yılı kutlamaları saat 21.00’de TBMM'de düzenlenen havai fişek, lazer ve ışık gösterisi ile sona erdi.

Işık Gösterisi Saygı Duruşu Havai Fişek Gösterisi Kabir Ziyareti Havai Fişek 

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