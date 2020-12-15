YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (2)

DÜNYA MARKASI AA 100 YAŞINDA - Anadolu Ajansı 100. yıl tanıtım filmi - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunun Anıtkabir ziyareti - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı çelenk bırakması - Saygı duruşu - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunun Anıtkabir'de toplu fotoğraf çektirmesi - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın Anıtkabir özel defterini imzalaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunu kabulünden görüntüler - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve yönetim kurulunu kabulünden görüntüler - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısından görüntüler - Anadolu Ajansı Genel Müdürlük binası hava görüntüleriTERÖR ÖRGÜTÜ PKK, ODUN TOPLAMAYA GİDEN 5 KÖYLÜYÜ ÖLDÜRDÜ - Olay yerinden görüntüler - Ambulansların cenazeleri götürmesi - Şehit düşenlerin yakınlarının ağlaması - Şehit yakınları ile röportaj - Şehitlerin mezarlarından görüntülerİNFAZ DÜZENLEMESİ YASALAŞTI - TBMM Adalet Komisyonundaki infaz yasası görüşmelerinden görüntüler - TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntüsü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Ankara Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler - Mersin Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler - Ordu Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler - Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler - Edirne Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler - İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan tahliyelerden görüntüler - Dünya markası AA 100 yaşında (6 Nisan)Türkiye’nin haberde uluslararası markası Anadolu Ajansı 100. yılını kutladı. Ajans’ın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen; Millî Mücadelemize, Cumhuriyetimizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine her aşamasında tanıklık eden Anadolu Ajansı’nın 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. - Terör örgütü PKK, odun toplamaya giden 5 köylüyü öldürdü (8 Nisan)Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 sivil vatandaş şehit oldu. - İnfaz düzenlemesi yasalaştı (14 Nisan)AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 70 maddelik düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı.
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