YILIN OLAYLARI 2020 - MAYIS (6)

22. GENELKURMAY BAŞKANI İSMAİL HAKKI KARADAYI HAYATINI KAYBETTİ - 22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın arşiv görüntüleri (Arşiv) - Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın Tasu Çiller ve Necmettin Erbakan ile görüşmesi (Arşiv) - Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın Demirel ile görüşmesi (Arşiv) - Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın görüntüleri (Arşiv) - Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın adliyeye gelmesi (Arşiv)DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI HİZMETE AÇILDI - Demokrasi ve Özgürlükler Adası kamu spotu - Başbakan Adnan Menderes'in tanıtım filmi - Demokrasi ve Özgürlükler Adasının eski hali - Demokrasi ve Özgürlükler Adasının yeni hali - Demokrasi ve Özgürlükler Adasının drone görüntüleri - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Açılışın yapılması kurdele kesimi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları - Demokrasi ve Özgürlükler Adası temsili mahkeme salonundan görüntüler - Demokrasi ve Özgürlükler Adasındaki müzeden görüntüler - 22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti (26 Mayıs)22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. - Demokrasi ve Özgürlükler Adası hizmete açıldı (27 Mayıs)Türk demokrasi tarihinde “kara bir leke” olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Askerî darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın yargılamasının yapıldığı Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez hâline geldi. Bu amaçla darbe yargılamalarına sahne olan spor salonu 27 Mayıs Müzesi’ne dönüştürülürken, adadaki yapılardan biri de dünyanın demokrasi tecrübesi ve insan hakları tarihinin aktarıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi olarak değerlendirildi.
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