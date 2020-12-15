YILIN OLAYLARI 2020 - MAYIS (5)

PAKİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ: 97 ÖLÜ - Kazanın olduğu bölgeden genel görüntüler - İtfaiye araçlarından görüntüler - Güvenlik önlemlerinden görüntüler - Soğutma çalışması görüntüleri - Ambulans ve itfaiye görüntüleri65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKMANIN KEYFİNİ ÇIKARDI - 65 yaş ve üstü vatandaşların Ankara Kuğulu parktaki görüntüleri - 65 yaş ve üstü vatandaşlara şeker kolonya ikramı - Antalya'daki 65 yaş ve üstü vatandaşların parklarda gezme görüntüleri - Dİyarbakır'daki 65 yaş ve üstü vatandaşların parklarda gezme görüntüleri - 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile röportaj - İstanbul'daki 65 yaş ve üstü vatandaşların parklarda gezme görüntüleri - 65 yaş ve üstü vatandaşların parklarda spor yapması - İzmir'deki 65 yaş ve üstü vatandaşların parklarda gezme görüntüleri - 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile röportaj - Kocaeli'deki 65 yaş ve üstü vatandaşların parklarda gezme görüntüleri - Edirne'deki 65 yaş ve üstü vatandaşların parklarda gezme görüntüleri - Konya'daki 65 yaş ve üstü vatandaşların parklarda gezme görüntüleriABD’DE IRKÇILIĞIN VE POLİS ŞİDDETİNİN SON KURBANI: GEORGE FLOYD - George Floyd'un gözaltına alınmak istenmesi (sosyal medya) - Polisin George Floyd'un dizini ensesine basması (sosyal medya) - Göstericiler ve polis arasında arbede yaşanması - Polisin gösteriyi gözaltına almaya çalışması - Göstericilerin gözaltını engellemeye çalışmaları - Polisin göstericiyi gözaltına alması - Göstericilerin polise yumurta atması - Göstericilerin slogan atması - Polislerin güvenlik önlemleri almaları - Polislerin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullanmaları - Pakistan'da yolcu uçağı düştü: 97 ölü (22 Mayıs)Pakistan Uluslararası Havayolları’nın (PIA) PK 8303 sefer sayılı Lahor - Karaçi uçuşunu yapan yolcu uçağı, iniş sırasında Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü. 91 yolcu ve 8 mürettebatı bulunan uçakta 2 kişi kurtuldu, 97 kişi hayatını kaybetti. - 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmanın keyfini çıkardı (24 Mayıs)Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bayramın ilk günü sokağa çıkmanın sevincini yaşadı. - ABD’de ırkçılığın ve polis şiddetinin son kurbanı: George Floyd (25 Mayıs)ABD’nin Minneapolis kentinde 20 dolar değerinde bir sahtecilik şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınmak istenen Amerikalı siyahi George Floyd, bir polisin dizini ensesine basması sonucu nefesi kesilerek hayatını kaybetti. Floyd’un ölümü, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirirken birçok eyalette protesto gösterileri düzenlendi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım