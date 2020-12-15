YILIN OLAYLARI 2020 - MAYIS (3)

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA ZEKİ YİĞİT SEÇİLDİ - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in arşiv görüntüleri - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyetin aslanlı yolda yürümesi - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in mozoleye çelenk bırakılması - Saygı duruşu - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyetin Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çekimi - Danıştay Başkanı Yiğit'in Misakı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterine yazdıklarını okuması ve imzalamasıESKİ BAKANLARDAN MUSA DEMİRCİ HAYATINI KAYBETTİ - Eski bakanlardan Musa Demirci'nin konuşması (Arşiv görüntüleri) - Musa Demirci'nin cenaze namazının kılınması - Musa Demirci'nin naaşının omuzlarda taşınmasıIĞDIR BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR AKKUŞ "TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI - Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un konuşması (arşiv görüntüleri) - Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un gözaltına alınması - Iğdır Belediye önünde alınan güvenlik önlemlerinden görüntüler - Iğdır Belediyenden görüntülerKIRAÇ VE GENÇ PİYANİST IRAZ YILDIZ'DAN "19 MAYIS MARŞI" - Müzisyen Kıraç ve piyanist Iraz Yıldız'ın "19 Mayıs Marşı"nı seslendirmesiEMRE AYDIN, KIZ KULESİ'NDE 19 MAYIS'A ÖZEL KONSER VERDİ - Kız Kulesinden drone görüntüleri - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması - Şarkıcı Emre Aydın konserinden görüntüler - Danıştay Başkanlığı’na Zeki Yiğit seçildi (7 Mayıs)Yaş haddinden 20 Mart’ta emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün yerine Başkanlık için Danıştay Genel Kurulu’nca yapılan seçim sonunda 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi. 2011’de Danıştay üyeliğine seçilen Yiğit, 22 Ocak 2013 - 22 Ocak 2020’de Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yaptı.Eski bakanlardan Musa Demirci hayatını kaybetti (15 Mayıs)28 Haziran 1996 - 30 Haziran 1997’de Tarım ve Köy İşleri Bakanı olarak görev yapan 19, 20, 21’inci Dönem Sivas Milletvekili Musa Demirci, 78 yaşında Ankara ’da hayatını kaybetti. - Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı (18 Mayıs)"Terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Kıraç ve Genç Piyanist Iraz Yıldız'dan "19 Mayıs Marşı" (19 Mayıs)Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını tedbirleri nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl kutlamalar gerçekleştirilemezken, Kıraç'ın İstanbul'da seslendirdiği esere Iraz Yıldız Antalya'dan eşlik etti. - Emre Aydın, Kız Kulesi'nde 19 Mayıs'a özel konser verdi (19 Mayıs)İstanbul Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen Emre Aydın konseri, Kız Kulesi'nde gerçekleştirildi.
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