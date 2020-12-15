YILIN OLAYLARI 2020 - MART (4)

TÜRKİYE, YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETTİ - Yurt dışında yaşayan vatandaşların tahliye edilmesi - THY uçaklarının Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmeleri - Uçakların havaalanlarına gelişleri - Havaalanlarında alınan Kovid - 19 tedbirleri - Yurt dışından getirilen vatandaşların yurtlara transfer edilmeleri - Almanya'dan tahliye edilen Sefa Mutlu ile röportaj - Almanya'da tahliye edilen Hacı Kaya ile röportaj - Londra'dan tahliye edilen Turan Bayraktar ile röportaj - Yurt dışından tahliye edilen Türk vatandaşlarının ülkemizin çeşitli şehirlerinde karantinaya alındıkları öğrenci yurtları - Yurtdışındaki havalimanlarından Türk vatandaşlarını tahliye edilmesi için kullanılan THY uçakları - Suudi Arabistan'dan İzmir'e getirilen Türk vatandaşları ile röportaj - Sudan'da yaşayan 2 Türk çocukla yapılan röportaj - Yurt dışında yaşayan vatandaşların tahliye öncesi ve sonrası Türk Bayrağı açmalarıKOVİD - 19'A KARŞI İSTİKRAR KALKANI PAKETİ - Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya başkanlık etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıyı açış konuşması - Basın mensuplarından detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısının ardından alınan tedbirleri açıklaması - Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını tahliye etti (18 Mart)Kovid - 19 salgınının merkez üssü Vuhan’dan vatandaşlarını tahliye eden ilk ülkeler arasında yer alan Türkiye, 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 807 vatandaşını ülkeye getirdi. - Kovid - 19’a karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi (18 Mart)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesi, emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödenmesi, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak ayrılması ve asgari ücret desteğinin devam ettirilmesi kararı alındı.
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