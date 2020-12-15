YILIN OLAYLARI 2020 - MART (2)

ŞEVKET KAZAN HAYATINI KAYBETTİ - Necmettin Erbakan ve Şevket Kazan'ın birlikte yürümeleri (ARŞİV) - Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Şevket Kazan'ın düzenlenen bir programda bir araya gelmeleri (ARŞİV) - Necmettin Erbakan'ın Şevket Kazan'ın Adalet Bakanı olduğunu açıklaması (ARŞİV) - Şevket Kazan'ın Süleyman Demirel ile görüşmesi (ARŞİV) - Şevket Kazan'ın kürsüden hitabı (ARŞİV) - Şevket Kazan'ın Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı 28 Şubat değerlendirmesi (ARŞİV) - Şevket Kazan'ın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şevket Kazan'ı hastanede ziyaret etmesi (fotoğraf) - Abdullah Gül'ün Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılması - Cenaze namazının kılınması ve tabutun omuzlarda taşınmasıİRAN'IN GÜNEYİNDE SEL FELAKETİ - Şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi (cep telefonu görüntüleri) - Sel sularının insanları ve araçları önüne katarak sürüklemesi (sosyal medya) - Sel sularının araçları sürükleyerek götürmesi (sosyal medya)YARGITAY BAŞKANI MEHMET AKARCA OLDU - Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'nın Yargıtay üyelerine teşekkür etmesi - İsmail Rüştü Cirit'in Yargıtay Başkanlığı devir teslim törenindeki konuşması - İsmail Rüştü Cirit'in görevi devralan Mehmet Akarca'ya mazbatayı vermesi ve cübbesini giydirmesi - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın devir teslim törenindeki konuşması - Yargıtya Başkanı Akarca'ya çiçek verilmesi - Yargıtay Başkanı Akarca'nın eşi, kızı oğluyla birlikte basına poz vermeleriULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA ADİL KARAİSMAİLOĞLU ATANDI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda devir teslim töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini devreden Mehmet Cahit Turhan’ın devir teslim törenindeki konuşması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atanan Adil Karaismailoğlu'nun devir teslim törenindeki konuşması - Mehmet Cahit Turhan’ın bakanlığa atanan Karaismailoğlu'na çiçek vermesi - Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti (9 Mart)ANKARA - Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara ’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. - İran’ın güneyinde sel felaketi: 26 ölü (22 Mart)TAHRAN - İran'ın güneydoğusunda yaklaşık 1 hafta süren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca oldu (24 Mart)ANKARA - İsmail Rüştü Cirit’in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığı’na Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. - Ulaştırma Bakanlığı’na Adil Karaismailoğlu atandı (28 Mart)ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın görevine son verilerek yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Karaismailoğlu, Eylül 2019’dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
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