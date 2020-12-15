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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - MART (2)

YILIN OLAYLARI 2020 - MART (2)

ŞEVKET KAZAN HAYATINI KAYBETTİ - Necmettin Erbakan ve Şevket Kazan'ın birlikte yürümeleri (ARŞİV) - Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Şevket Kazan'ın düzenlenen bir programda bir araya gelmeleri (ARŞİV) - Necmettin Erbakan'ın Şevket Kazan'ın Adalet Bakanı olduğunu açıklaması (ARŞİV) - Şevket Kazan'ın Süleyman Demirel ile görüşmesi (ARŞİV) - Şevket Kazan'ın kürsüden hitabı (ARŞİV) - Şevket Kazan'ın Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı 28 Şubat değerlendirmesi (ARŞİV) - Şevket Kazan'ın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şevket Kazan'ı hastanede ziyaret etmesi (fotoğraf) - Abdullah Gül'ün Şevket Kazan için düzenlenen cenaze törenine katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılması - Cenaze namazının kılınması ve tabutun omuzlarda taşınmasıİRAN'IN GÜNEYİNDE SEL FELAKETİ - Şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi (cep telefonu görüntüleri) - Sel sularının insanları ve araçları önüne katarak sürüklemesi (sosyal medya) - Sel sularının araçları sürükleyerek götürmesi (sosyal medya)YARGITAY BAŞKANI MEHMET AKARCA OLDU - Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'nın Yargıtay üyelerine teşekkür etmesi - İsmail Rüştü Cirit'in Yargıtay Başkanlığı devir teslim törenindeki konuşması - İsmail Rüştü Cirit'in görevi devralan Mehmet Akarca'ya mazbatayı vermesi ve cübbesini giydirmesi - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın devir teslim törenindeki konuşması - Yargıtya Başkanı Akarca'ya çiçek verilmesi - Yargıtay Başkanı Akarca'nın eşi, kızı oğluyla birlikte basına poz vermeleriULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA ADİL KARAİSMAİLOĞLU ATANDI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda devir teslim töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini devreden Mehmet Cahit Turhan’ın devir teslim törenindeki konuşması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atanan Adil Karaismailoğlu'nun devir teslim törenindeki konuşması - Mehmet Cahit Turhan’ın bakanlığa atanan Karaismailoğlu'na çiçek vermesi - Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti (9 Mart)ANKARA - Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara ’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. - İran’ın güneyinde sel felaketi: 26 ölü (22 Mart)TAHRAN - İran'ın güneydoğusunda yaklaşık 1 hafta süren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca oldu (24 Mart)ANKARA - İsmail Rüştü Cirit’in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığı’na Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. - Ulaştırma Bakanlığı’na Adil Karaismailoğlu atandı (28 Mart)ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın görevine son verilerek yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Karaismailoğlu, Eylül 2019’dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Sel Felaketi Cenaze Namazı Şiddetli Yağış Cep Telefonu Basın Mensupları 

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