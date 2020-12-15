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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9)

YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9)

FUTBOL DÜNYASINDAN MARADONA GEÇTİ - Futbolcu Diego Armando Maradona'ya ait arşiv görüntüleri - Maradona'nın sevenlerinin tezahüratları - Bırakılan çiçeklerden görüntüler - Maradona'yı sevenlerin ağlaması - Maradona sevenleri sokağa çıkarak tezahüratlarla anması - Maradona'nın evinin önünde mum yakılması - Maradona'nın naaşının bulunduğu binaya girmek isteyen kalabalıktan görüntüler - Güvenlik önlemlerinden görüntüler - Ağlayan hayranlarından görüntüler - Maradona'nın naaşını görmek için sıraya girenlerin görüntüleri - Tezahürat yapan insanlardan görüntüler - Maradona'nın doğduğu evin önünden görüntüler - Evden görüntüler - Hayranlarının bıraktığı çiçekler ve kartlardan görüntüler - Argentinos Juniors futbol takımı stadyumunun duvarına çizilen Maradona figüründen görüntüler - Maradona'yı anmak için duvar önüne bırakılan çeşitli eşyalar ve kartlardan görüntüler - Maradona'nın hayranlarının Bogota'daki berberlerde kafalarına portresini kazıtması - Maradona'nın fotoğraflarıMUHSİN FAHRİZADE UĞRADIĞI SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ - Muhsin Fahrizade'nin terör saldırısına uğradığı olay yerinden görüntü - Cenaze töreninden görüntüler - Muhsin Fahrizade için gösteri düzenleyen öğrencilerin görüntüleri - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018’de yaptığı açıklama - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması - İran Dışişleri Bakanı Zarif'in konuşmasıCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOVİD - 19'LA MÜCADELEDE YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları - Futbol dünyasından Maradona geçti (25 Kasım)Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. - Muhsin Fahrizade, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti (27 Kasım)Tahran'da suikaste uğrayan İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade, İsrail'in hedefindeki kişi olarak öne çıkıyordu. - Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid - 19'la mücadelede yeni tedbirleri açıkladı (30 Kasım)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını dolayısıyla alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Terör Saldırısı Futbol Takımı Nükleer Program Öğrenciler Kabine Toplantısı 

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