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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (8)

YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (8)

ASYA - PASİFİK ÜLKELERİ DÜNYANIN EN BÜYÜK SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI İMZALADI - Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in açıklaması - Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in açıklaması - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin açıklaması - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in açıklamasıMİNDERİN "ALTIN ADAMI" REŞİT KARABACAK HAYATINI KAYBETTİ - Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak'ın arşiv görüntüleri - Reşit Karabacak'ın ev ortamından görüntüler (Arşiv) - Reşit Karabacak ile röportaj (Arşiv) - Reşit Karabacak'ın odun kırması (Arşiv) - Reşit Karabacak'ın arkadaşları ile sohbet etmesi (Arşiv) - Hamza Yerlikaya ile röportaj - Cenaze namazının kılınması - Reşit Karabacak'ın naaşının götürülmesiMENEMEN BELEDİYE BAŞKANI AKSOY VE 10 KİŞİ TUTUKLANDI - Menemen Belediyesinden görüntüler - Menemen Adalet Saray binasıdan görüntüler - Menemen Belediyesi Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un adliyeye getirilmesi - Gözaltına alınan zanlıların adliyeye getirilmesi - Menemen Belediyesi Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un adliyeden çıkışı - Gözaltına alınan zanlıların adliyeden çıkışıAKDENİZ’DE TÜRK GEMİSİNE HUKUK DIŞI ARAMA - Alman Fırkateyni personelinin yadım gemisine helikopterden iniş yapması - Alman Fırkateyni personeli tarafından yük gemisinde arama yapılması - H​​​​​​​ukuka aykırı şekilde durdurularak aranan "Roselina - A" isimli Türk gemisinin İzmir Limanı'ndaki görüntüleri - Asya - Pasifik ülkeleri, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını imzaladı (18 Kasım)Asya - Pasifik bölgesindeki 15 ülke, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak bilinen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını imzaladı. - Minderin "Altın Adamı" Reşit Karabacak hayatını kaybetti (19 Kasım)Minderde Avrupa ve dünyadaki şampiyonalarda kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Reşit Karabacak, 66 yaşında hayatını kaybetti. - Menemen Belediye Başkanı Aksoy ve 10 kişi tutuklandı (20 Kasım)Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - Akdeniz’de Türk gemisine hukuk dışı arama (23 Kasım)Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aradı.

Adli Kontrol Milli Takım Ticaret Anlaşması Uluslararası Serbest Ticaret Anlaşması 

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