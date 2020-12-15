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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (7)

YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (7)

FORMULA 1'DE HEYECAN DHL TÜRKİYE GRAND PRİX'SİYLE DEVAM ETTİ - Formula 1 yarışının yapılacağı pistten hava görüntüleri - Formula 1 yarışının yapılacağı pistten görüntüler - Formula 1 takımlarının yarış öncesi hazırlık yapması - Formula 1 yarışdan görüntüler - Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın açıklamaları - Formula 1 araçlarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeleri - Formula araçlarının Avrasya Tüneli'ndeki geçiş görüntüsü - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın toplu fotoğraf çektirmesi - Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi - Formula araçlarının İstanbul'un tarihi yerlerinden geçmesiÜSKÜDAR'DA TARİHİ VANİKÖY CAMİSİ YANDI - Vaniköy Camisinin yanma anı ve müdahaleden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın açıklaması - Yanan tarihi caminin drone ile görüntülenmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangında hasar gören tarihi Vaniköy Camisi'nde inceleme bulunması - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklaması - “Vaniköy Camii Proje – Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü” imza töreni - Vaniköy Camisinin hava görüntüleriAYDIN - DENİZLİ OTOYOLU TEMEL ATMA TÖRENİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Aydın - Denizli Otoyolu'nun temel atma açılışını yapması - Formula 1'de heyecan, DHL Türkiye Grand Prix'siyle devam etti (15 Kasım)İSTANBUL - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürdü. - Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi yandı (15 Kasım)İSTANBUL - Üsküdar Kandilli'deki Vaniköy Caddesi'nde 1660'lı yıllardan bugüne kadar ayakta kalan Vaniköy Camisi'nin çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. - Aydın - Denizli Otoyolu'nun Temel Atma Töreni (16 Kasım)AYDIN/DENİZLİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Aydın - Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek."

Yarış Güzergah İmza Töreni Tanıtım Filmi Yangına Müdahale 

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