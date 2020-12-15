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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (6)

YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (6)

MANAS DESTANI'NI ARALIKSIZ 14 SAAT OKUDU - Manas kahramanı heykeli önünden görüntüler - Manasçı Dölöt Sıdıkov'un Manas Destanı'nı okuması - Sıdıkov'un Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 14 saat 07 dakika 27 saniye süresince aralıksız Manas Destanı'nı okuması - Manasçı Dölöt Sıdıkov'un rekor denemesini tamamlaması - Kırgız vatandaşların sevinç gösterileri - Kırgız Bayrağından görüntüTEKİRDAĞ İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI - Tekirdağ Şehir Hastanesinin drone görüntüleri - Tekirdağ Şehir Hastanesinin iç görüntüleri - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Açılışın yapılması kurdele kesilmesiGAZETECİ YAZAR AHMET KEKEÇ HAYATINI KAYBETTİ - Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç'in fotoğrafı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç'in naaşının getirilmesi - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve dua etmesi - Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç'in cenaze namazının kılınması - Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç'in naaşının götürülmesi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamaları - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an - ı Kerim tilaveti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dua etmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabrine su dökmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılması - Manas Destanı'nı aralıksız 14 saat okudu (12 Kasım)Kırgızistan'da 37 yaşındaki Dölöt Sıdıkov adlı Manasçı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 14 saat 07 dakika 27 saniye süresince aralıksız Manas Destanı'nı okudu. - Tekirdağ Şehir Hastanesi açıldı (13 Kasım)Sağlık Bakanlığınca kamu - özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan, son teknolojik cihazların kullanıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi törenle hizmete açıldı. - Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç hayatını kaybetti (14 Kasım)Gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Hastane Teknoloji Cenaze Namazı Özel Sektör Rekor Denemesi 

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