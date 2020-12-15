YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (5)

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GÖREVİNE LÜTFİ ELVAN ATANDI - Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelen Lütfi Elvan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşması - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına gelen Cevdet Yılmaz'ın çiçek takdimi - Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelen Lütfi Elvan'ın TBMM'de yemin etmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe görüşmeleri - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıBARIŞ MÜZAKERELERİNİN GÜÇLÜ İSMİ FKÖ GENEL SEKRETERİ SAİB UREYKAT HAYATINI KAYBETTİ - Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın görüntüleri (Arşiv) - Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın konuşması (Arşiv) - Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın basın toplantısı düzenlemesi (Arşiv) - Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın naaşının hastaneye getirilmesi - Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın cenaze töreninden görüntüler - Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın omuzlarda taşınmasıAKDENİZ'DE YUNAN BAYRAKLI TANKER İLE TÜRK BALIKÇI TEKNESİ ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ - Alabora olan teknenin görüntüsü - Mersin Balıkçı Barınağından görüntüler - Cenaze aracını Mersin Balıkçı Barınağına gelmesi - Mersin Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya'nın konuşması - Olayı gören balıkçılardan Mehmet Can Mendi'nin konuşması - Türk balıkçı teknesinde hayatını kaybedenlerin cenazelerinin getirilmesi - Cenazelerin araca konulması - Cenaze araçlarının gidişi - Hayatını kaybeden balıkçılardan Volkan Vural için Akbelen Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreni - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin omuzlarda götürülmesi - Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı (10 Kasım)Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı. - Barış müzakerelerinin güçlü ismi FKÖ Genel Sekreteri Ureykat hayatını kaybetti (10 Kasım)Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hayaliyle 65 yaşında hayatını kaybetti. - Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 5 ölü (11 Kasım)Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknedeki 5 kişi hayatını kaybetti.
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