YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (1)

BURHAN KUZU HAYATINI KAYBETTİ - Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu görüntüleri (Arşiv) - AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun programa katılması (Arşiv) - AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun sergiyi gezmesi (Arşiv) - AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun konuşması (Arşiv) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Camisi'ne gelişi - Burhan Kuzu için helallik alınması - Cenaze namazının kılınması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun naaşının götürülmesiANTALYA'DA TUR TEKNESİ BATTI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 37 KİŞİ KURTARILDI - Tur teknesinin battığı bölgeden görüntüler - Tur teknesinin battığı bölgeden hava görüntüleri - Batan tur teknesinde mahsur kalanları kurtarma anları - Sahil Güvenlik bot komutanlığı önünden görüntüler - Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in konuşmasıPKK’LI TERÖRİSTLER YOL ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİLERE SALDIRDI 3 İŞÇİ ŞEHİT OLDU - Şehit işçi Mehmet Reşat Keskin'in naaşının alana getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması - Şehit işçi Mehmet Reşat Keskin'in naaşının cenaze aracına taşınması - Gündüz'ün yakını Abidin Gündüz ve Tuğba Gündüz'ün görüntüleri - Şehit olan işçilerden Selim Gündüz ve Zeki Ölmez için Yüksekova'da düzenlenen tören - Katılımcılar ve şehit yakınları - Şehit cenazelerinin alana getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Şehit işçi Selim Gündüz'ün evi ve asılan Türk bayrakları - Taziyelerin kabul edilmesi - Burhan Kuzu, hayatını kaybetti (1 Kasım)İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat eden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı. - Antalya'da tur teknesi battı (3 Kasım)ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı. - PKK’lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı, 3 işçi şehit oldu (5 Kasım)HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 3 işçi şehit oldu.
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