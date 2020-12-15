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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - HAZİRAN (5)

YILIN OLAYLARI 2020 - HAZİRAN (5)

ULUSLARARASI GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ - "Sınırsız İyilik Ödülü" heykelciğinin hazırlanması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Festival kapsamında "Onur Ödülü"ne layık görülen ABD'li oyuncu Danny Glover'ın konuşması - Festivaldeki filimlerin gösterimi - ABD'li usta oyuncu Harvey Keitel'in mesajı - Oscarlı oyuncu Helen Mirren ve Oscarlı yönetmen Taylor Hackford'un mesajı - Başarılı oyuncu John Savage'in mesajıFATİH SULTAN MEHMET'İN PORTRESİ LONDRA'DA 770 BİN STERLİNE SATILDI - Fatih Sultan Mehmet'in portresinden görüntüler - Christie’s yetkilisi Sara Plumbly ile röportaj - Sergi salonundan görüntüler - Müzayede evi Christie binası - Açık artırmadan görüntülerVAN GÖLÜ'NDE TEKNENİN BATMASI SONUCU 61 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Van Gölü'nden görüntüler - Güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinden görüntüler - Arama çalışmaların olduğu noktadan görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun incelemelerde bulunması - Van Gölü'nden çıkarılan cesetlerin cenaze arabalarına taşınması - Arama çalışmalarından görüntüler - Uluslararası Göç Filmleri Festivali (14 - 21 Haziran)Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde En İyi Uzun Metraj Film ödülünü “Sama İçin”, İlham Verici Senaryo ödülünü “Oğlum Gibi”, UNICEF Uluslararası Kısa Film Ödülü’nü “Kıyının Çocukları” ve “Aynı Gemi En İyi Film” ödülünü “Orada” adlı yapım kazandı. - Fatih Sultan Mehmet'in portresi Londra'da 770 bin sterline satıldı (25 Haziran)Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline satıldı.  - Van Gölü'nde teknenin batması sonucu 61 kişi hayatını kaybetti (29 Haziran - 20 Temmuz)Van Gölü’nde Çarpanak Adası açıklarında bir teknenin batması sonucu çoğu yabancı uyruklu 61 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma Portre Cenaze İlham Açık Artırma 

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