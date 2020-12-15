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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - HAZİRAN (4)

YILIN OLAYLARI 2020 - HAZİRAN (4)

TÜRKİYE'NİN ORTA MENZİLLİ İLK YERLİ FÜZE MOTORU (TEI - TJ300) TEST EDİLDİ - Bakan Varank'ın test öncesi bilgi alması - Testin başlatılması - Motorun görüntüleri - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrikada inceleme yapmasıBURSA'DA YAŞANAN SEL NEDENİYLE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Selin meydana geldiği bölgeden görüntüler - İş makinelerinin yolu açma çalışmaları - Selde kalan araçların kurtarılması - Sel sularında trafiğin ilerlemesi - Ekiplerin çalışmalarından görüntüler - Mahalle sakini Kemal Yemenici ile röportaj - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun incelemelerde bulunması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dudaklı köyündeki incelemeleri - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlar vermesi - AFAD ve UMKE'nin arama kurtarma faaliyetleri - Cenaze namazlarının kılınması - Sel bölgesinden hava görüntüleri - Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru test edildi (19 Haziran)Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI - TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende test edildi. - Bursa'da yaşanan sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti (21 Haziran)Bursa’da yaşanan sel felaketinde 5 vatandaş yaşamını yitirdi.

Fabrika Sel Felaketi Gesi Felaket 

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