YILIN OLAYLARI 2020 - HAZİRAN (3)

TSK'DAN IRAK'IN KUZEYİNE "PENÇE - KARTAL OPERASYONU" - Komando Andının okunması - F - 16 ve İHA'ların havalanması - Hedeflerin ateş altına alınması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyon bölgesine gelmesi - Operasyondan görüntüler - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin harekat merkezindeki görüntüleri - Operasyonda hedeflerin vurulma anı - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıBM 75. GENEL KURULU BAŞKANLIĞI’NA VOLKAN BOZKIR SEÇİLDİ - Oy kullanma görüntüleri - Volkan Bozkır'ın seçildiğinin açıklanması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları - BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'ın açıklamaları, - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ı karşılaması - İkilinin sohbet etmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın konuşması - Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'ın konuşması - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması - TSK'dan Irak'ın kuzeyine "Pençe - Kartal Operasyonu" (14 Haziran)Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin - Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına “Pençe - Kartal Operasyonu” düzenlendi. Düzenlenen hava harekâtında 81 hedef imha edildi. - BM 75. Genel Kurulu Başkanlığı’na Volkan Bozkır seçildi (17 Haziran)BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na Türkiye’nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. Tek aday gösterilerek 178 ülkenin desteğini alan Bozkır, Türkiye’den BM Genel Kurulu başkanlığına seçilen ilk isim oldu. Bozkır, 1 yıllık başkanlık görevini 15 Eylül 2020’den Eylül 2021’e kadar sürdürecek.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım