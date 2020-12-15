YILIN OLAYLARI 2020 - HAZİRAN (1)

KOVİD - 19 SALGININDA NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI - Normalleşme sürecinde İstanbul Havalimanı'ndan Ankara 'ya ilk uçuşun yapılması - İstanbul'dan Ankara 'ya gelen uçağın Esenboğa Havalimanı'na iniş yapması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - Esenboğa Havalimanı'na gelen vatandaşlardan görüntüler - Esenboğa Havalimanı'na gelen vatandaşlar ile röportaj - Adliye binası içerisinde alınan önlemler - Duruşma salonunun dezenfeksiyonunun yapılması - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah'ın konuşması - Adliye binasında dezenfekte çalışması yapılması - Restoran ve cafelerde alınan önlemler ve dezenfekte çalışması yapılması - Göbeklitepe Ören Yeri ve çevresi - Ören yerini gezen ziyaretçiler - Sosyal mesafe ve maskeli ziyaretten görüntü - Ziyaretçilerden Gonca Nur Eri'nin konuşması - Velilerin çocuklarını kreş ve anaokuluna getirmesi - Çocuklara galoş ve siperlik giydirilmesi, dezenfekte işlemi yapılması - Anaokulunda çocukların Best adı verilen köpek ile oyunlar oynaması - Beştepe Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Ünlüer'in konuşması - Çocukların sınıflarda aktivitelere katılması - Kütüphanede ziyaretçilerin kitap okuması - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş'ın açıklamaları - Beylerbeyi sarayından iç ve dış mekan görüntüleri - Ziyaretçi ve çalışanlardan görüntüler - Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşlardan detaylar - İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın esnaflar ile selamlaşması - İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın basın açıklaması - Dualar eşliğinde kapalı çarşının açılışı - Antalya sahillerinden görüntülerESKİ REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET TEKDAL HAYATINI KAYBETTİ - Refah Partisi’nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile görüntüleri (Arşiv) - Refah Partisi’nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın konuşması (Arşiv) - Ahmet Tekdal'ın naaşının getirilmesi - Ali Babacan, Fatih Erbakan'ın tören alanına gelmesi ve taziyelerini sunmaları - Cenaze namazının kılınması - Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un dua etmesi - Ahmet Tekdal'ın naaşının götürülmesi - Kovid - 19 salgınında normalleşme süreci başladı (1 Haziran)Kovid - 19 salgını nedeniyle alınan bazı kısıtlamalar kaldırılarak normalleşme sürecine geçildi. Yeni süreç kapsamında, şehirlerarası seyahat kısıtlaması tamamen kaldırılırken idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dâhil olan kamu personeli, normal mesaiye başladı. Kreşler ve gündüz bakım evleri açıldı. Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler hizmet vermeye başlarken eğlence ve nargile mekânları bu kapsamın dışında bırakıldı. Hava yolu ulaşımında ise iç hat seferleri tekrar başladı. - Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti (2 Haziran)Kapatılan Refah Partisi’nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara ’da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
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